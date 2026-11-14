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Защитник на ЦСКА предложи брак на любимата си пред Фонтана ди Треви в Рим

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Спорт
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Факундо Родригес използва паузата за националните отбори за семейна почивка в италианската столица, където се сгоди за дългогодишната си половинка Исабела Рубио

Защитник на ЦСКА предложи брак на любимата си пред Фонтана ди Треви в Рим
Снимка: Startphoto.bg
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Защитникът на ЦСКА Факундо Родригес използва паузата за националните отбори, за да направи важна крачка в личния си живот. Аржентинският футболист предложи брак на своята дългогодишна половинка Исабела Рубио по време на семейна почивка в Рим.

Романтичният момент се разигра пред една от най-известните забележителности на италианската столица – Фонтана ди Треви. Родригес избра емблематичното място, за да отправи предложението към любимата си, с която са заедно от няколко години и имат дете.

Защитникът на "червените“ падна на едно коляно пред Исабела, като през цялото време държеше детето им с едната си ръка. С другата той извади годежен пръстен и зададе дългоочаквания въпрос.

Рубио не се поколеба и отговори с "Да“, след което последваха прегръдки и целувки. Щастливият футболист постави пръстена на ръката на своята избраница, а двамата отпразнуваха специалния момент заедно с детето си.

#Факундо Родригес #ПФК ЦСКА София

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