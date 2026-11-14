Защитник на ЦСКА предложи брак на любимата си пред Фонтана ди Треви в Рим

Защитникът на ЦСКА Факундо Родригес използва паузата за националните отбори, за да направи важна крачка в личния си живот. Аржентинският футболист предложи брак на своята дългогодишна половинка Исабела Рубио по време на семейна почивка в Рим.

Романтичният момент се разигра пред една от най-известните забележителности на италианската столица – Фонтана ди Треви. Родригес избра емблематичното място, за да отправи предложението към любимата си, с която са заедно от няколко години и имат дете.

Защитникът на "червените“ падна на едно коляно пред Исабела, като през цялото време държеше детето им с едната си ръка. С другата той извади годежен пръстен и зададе дългоочаквания въпрос.

Рубио не се поколеба и отговори с "Да“, след което последваха прегръдки и целувки. Щастливият футболист постави пръстена на ръката на своята избраница, а двамата отпразнуваха специалния момент заедно с детето си.