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Завърши многонационалното учение „Посейдон 2026“

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Учението е насочено към повишаване на оперативната съвместимост при противоминни операции 

завърши многонационалното учение bdquoпосейдон 2026ldquo насочено повишаване оперативната съвместимост противоминни операции
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Завърши многонационалното военноморско учение „Посейдон 2026“, организирано и ръководено от Военноморските сили на Република България. Учението, което се проведе в българското териториално море, е насочено към усъвършенстване на подготовката и оперативната съвместимост на участващите военноморски сили при изпълнение на задачи по противоминната отбрана.

Сред основните цели на учението са повишаването на способностите за планиране и провеждане на противоминни операции, обследване на плитководни райони, откриване и унищожаване на невзривени боеприпаси. С отработването на задачите се обменя професионален опит между участниците и се затвърждават координацията и прилагането на общи тактики и техники.

Участваха военнослужещи и екипажи от военноморските сили на България и Румъния, както и кораби от състава на Военноморската противоминна група в Черно море – MCM BLACK SEA. В рамките на щабния компонент се включиха представители на военноморските сили на Белгия, Франция, Нидерландия, Гърция, Турция и Румъния, както и на Съюзното военноморско командване на НАТО. Действията бяха планирани и ръководени в съответствие със стандартите, регламентите и процедурите на НАТО. Учението се проведе под ръководството на командира на Флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Радко Пенев.

Провеждането на „Посейдон 2026“ за пореден път потвърди значението на българо-румънското военно сътрудничество и на приноса на многонационалната подготовка за поддържане на сигурността и безопасността на корабоплаването в Черноморския регион.

#противоминни операции #оперативна съвместимост #„Посейдон 2026“ #многонационално учение

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