Жалгирис съкруши мечтите на Партизан за плейофи в Евролигата

Жалгирис повлече със себе си Партизан Белград и гарантира, че "гробарите" ще пропуснат плейофите за втора поредна година в баскетболната Евролига, след домакинска победа със 70:66.

"Черно-белите" изгубиха и теоретични надежди да се преборят за десетото място, което осигурява участие в Плей-ин турнира и с 16 успеха от 33 срещи заемат 12-ата позиция. Точно зад тях се намират литовците с 15 победи.

Двубоят бе изключително равностоен, като в началото на последната четвърт резултатът бе 49:49. Домакините обаче успяха да са малко по-прецизни в стрелбата си и се поздравиха с успеха.

Highlights from the @EuroLeague Round 33 game of 2024-2025 season, as Zalgiris defeated Partizan at home, 70:66. ️ pic.twitter.com/W3NQWgVai1

Силвен Франциско бе най-резултатен за Жалгирис с 15 точки, а бившият играч на гостите Ален Смаилагич добави 14.

Карлик Джоунс се отличи с 23 точки, въпреки загубата на Партизан.

В последния си мач в редовния сезон сръбският тим приема Реал Мадрид на 10 април, докато литовците гостуват на Анадолу Ефес ден по-късно.

В друг мач от 33-ия кръг на "турнира на богатите" Макаби Тел Авив постигна магически обрат и отдалечи Байерн Мюнхен от директно класиране за плейофите, след като се наложи със 93:90 в зала "Александър Николич" в Белград.

Израелският тим е с предрешна съдба от известно време и с 11-ия си успех за сезона продължава да заема 16-ото място. Баварците пък пропуснаха възможността да се изкачат на петата позиция и с 19 победи на седмото място ще се надяват на провал на един от двата испански гранда Реал Мадрид и Барселона, за да избегнат Плей-ин надпреварата.

Германският отбор поведе с 15 точки в края на третата четвърт, благодарение на историческо постижение на гарда Карсен Едуардс. Американецът разби два рекорда на Евролигата, отбелязвайки най-много точки в един период - 26, както и вкарвайки най-много тройки за една четвърт - 8. Символичните домакини обаче превключиха на друга предавка в последните 10 минути, за да се доберат до успеха.

Carsen Edwards just broke 2 EuroLeague records in one quarter @FCBBasketball



️ Most three pointers in one quarter: 8

Most points in one quarter: 26 pic.twitter.com/as35pnwimy