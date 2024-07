Жасмин Паолини се класира за четвъртфиналите на Уимбълдън след отказване на Медисън Кийс

Контузия на Медисън Кийс сложи край на вълнуващия сблъсък между нея и Жасмин Паолини, който прати италианката на първи четвъртфинал на Уимбълдън в кариерата ѝ. Американката бе в полпозишън да сложи край на сблъсъка при 5:2 в нейна полза в третия сет, но здравословното ѝ състояние не и позволи да завърши двубоя, слагайки край при 3:6, 7:6(6), 5:5.

Финалистката от Ролан Гарос, която не бе печелила мач в основната схема на турнира от Големия шлем на трева досега, започна мача по-възможно най-добрия начин, пробивайки световната номер 13 два пъти за аванс от 4:0. Кийс намали изоставането си до един пробив още в следващия гейм, но не успя да повлияе върху крайния резултат - 6:3 в полза на Паолини.

Световната номер 7 проби отново в началото на втория сет, но американката влезе в серия от 5 поредни гейма, с което победата в частта и бе почти осигурена. Италианката обаче не се даде така лесно и успя да навакса изоставането си и да форсира тайбрек. В него Кийс си върна превъзходството и завърза двубоя, вкарвайки го в трети сет.

Американката спаси точка за пробив в първия си сервис гейм от решаващата част, което и даде нужния тласък отново да поведе в сблъсъка. Световната номер 13 сервираше за мача при 5:2 в нейна полза, но комбинацията от влошеното ѝ физическо състояние и борбеността на Паолини обърнаха развоя на събитията отново. При 5:4 Кийс напусна корта и се възползва от медицински таймаут, който не ѝ помогна да затвори двубоя. Италианката проби отново, а в следващия ѝ сервис гейм при 15:15, американката не издържа и реши да се откаже.

We wish you all the best in your recovery, @Madison_Keys #Wimbledon pic.twitter.com/9fRlxMz3sn