Жасмин Паолини си отмъсти на Мира Андреева и се класира за финала на "Ролан Гарос"

Жасмин Паолини се класира за първи път в кариерата си на финал на турнир от Големия шлем. Италианката неутрализира съпротивата на Мира Андреева с 6:3, 6:1 за 75 минути във втория полуфинал на "Ролан Гарос". Това бе реванш за световната номер 15 от турнира в Мадрид тази година, когато 17-годишната рускиня спечели в два сета.

Италианката, която ще заеме седма позиция в ранглистата на WTA от другата седмица, проби още с първата си възможност за 3:1, за да поеме инициативата в двубоя. Още в следващия гейм обаче Андреева имаше цели три шанса да върне услугата. Разликата в опита се оказа ключова, като 28-годишната Паолини не само, че се справи с тази заплаха, а и при 4:2 17-годишната рускиня пропиля още две възможности да върне пробива. В последствие, световната номер 15 успя да затвори сета с 6:3.

Вторият сет започна по същия начин, както първия - с ранен пробив на Паолини. Този път обаче италианката бе още по-устремена и спечели и следващите две подавания на съперничката си, за да затвори частта с 6:1, а с това и мача.

