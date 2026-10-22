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Жители на гръцкия остров Хиос протестират заради продължителен ремонт на летището

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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От днес е затворен и пътя от Солун за Халкидики

жители гръцкия остров хиос протестират заради продължителен ремонт летището
Снимка: илюстративна
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Жителите на гръцкия остров Хиос продължават с масови протести, защото остават за 4 месеца без летище заради мащабна реконструкция, която трябва да увеличи капацитета му.

Хората са недоволни, защото се страхуват, че островът ще остане без достатъчно стоки и туристи за празниците. Местните обвиняват министерството на транспорта, че първоначално е съобщило, че реконструкцията ще отнеме не повече от месец и половина. След това плановете се променят.

В резултат на това масово се отменят резервации на туристи за коледните и новогодишните празници и хотелите остават празни. Туристите отказват да посетят Хиос, ако трябва да пътуват до други острови, а след това да достигнат до Хиос с ферибот, казаха хотелиерите. Строителните компании обаче коментират, че практически е невъзможно да се извърши реконструкцията за време по-малко от 4 месеца.

От днес е затворен и пътя от Солун за Халкидики в двете посоки пътя до Неа Муданя, съобщават от Пътна полиция. Движението се извършва по обходен маршрут и трафикът е много натоварен. Причината за затварянето на отсечката е, че се провежда репетиция на военните части за парада в Солун на 28 октомври във връзка с националния празник на страната.

#затворено летище #халкидики #остров Хиос #СОЛУН #ремонт

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