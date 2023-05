Жоао Алмейда спечели 16-ия етап от колоездачната обиколка на Италия. 24-годишният португалец записа първа етапна победа в Джиро д'Италия в своята кариера.

На втора позиция, със същото време е Джерайнт Томас, а трети се нареди Примож Роглич, на 25 секунди след победителя.

Алмейда атакува лидерската позиция пет километра преди края състезанието и демонснтрира изключително силен финален спринт срещу Томас, печелейки на планинското трасе, което е дълго 203 километра.

The last km of Monte Bondone is a showdown between two champions



L'ultimo km del Monte Bondone è una sfida tra due campioni @Expo2030Roma #Giro #GirodItalia pic.twitter.com/3DdjcO2umJ