Зверев елиминира Алкарас и се класира за полуфиналите, едно място остава вакантно

Александър Зверев спечели по категоричен начин група „Джон Нюкъмб“ и се класира за полуфиналите на надпреварата на 8-те най-добри на АТР за годината. Световният №2 постигна шести успех над Карлос Алкарас в 11 мача срещу този опонент и заслужи място във финалната четворка на заключителния за сезона турнир. В отделните части Зверев се наложи с 7:6 (5), 6:4, като продължава да няма загубен сет от началото на турнира.

Успехът на Зверев в два сета остава интригата за второто място в групата жива до последно. Тази вечер Каспер Рууд (Норвегия) и Андрей Рубльов (Русия) ще се изправят един срещу друг, а от изхода на мача ще стане ясно кой ще попълни финалното каре. Засега известен е единият полуфинал: Зверев срещу Тейлър Фриц (САЩ).

