„Прогресивна България“: Няма да допуснем случая със Соня Колтуклиева да се използва за реабилитация на сглобката

Няма да допуснем случая със Соня Колтуклиева да се използва за реабилитация на сглобката, съобщиха от "Прогресивна България".

„Прогресивна България“ е срещу всяка прекомерна употреба на сила и счита, че законите и правилата трябва да са валидни за всички. Нарушаването им е недопустимо, както от страна на представители на институциите, така и от граждани и представители на медиите. Очакваме резултатите от разследването и считаме, че подобни случаи не трябва нито да се провокират, нито да се допускат, нито да се използват за користни политически цели.

Исканата оставка на председателя на парламента от страна на опозицията е неадекватна и не само игнорира установените в НСО процедури, но и разкрива възкресяването на сглобката. Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее, заявиха от партията.