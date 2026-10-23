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ИНЦИДЕНТ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛ НА НСО И ЖУРНАЛИСТ

„Прогресивна България“: Няма да допуснем случая със Соня Колтуклиева да се използва за реабилитация на сглобката

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Исканата оставка на председателя на парламента от страна на опозицията е неадекватна, съобщиха от партията

първи коментари парламента поискаха свикване консултативния съвет национална сигурност
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Няма да допуснем случая със Соня Колтуклиева да се използва за реабилитация на сглобката, съобщиха от "Прогресивна България".

„Прогресивна България“ е срещу всяка прекомерна употреба на сила и счита, че законите и правилата трябва да са валидни за всички. Нарушаването им е недопустимо, както от страна на представители на институциите, така и от граждани и представители на медиите. Очакваме резултатите от разследването и считаме, че подобни случаи не трябва нито да се провокират, нито да се допускат, нито да се използват за користни политически цели.

Исканата оставка на председателя на парламента от страна на опозицията е неадекватна и не само игнорира установените в НСО процедури, но и разкрива възкресяването на сглобката. Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее, заявиха от партията.

#инцидент между служител на НСО и журналист #Соня Колтуклиева #Прогресивна България #Михаела Доцова

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