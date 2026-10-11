11 българки започнаха с победи в квалификациите на турнира W50 в Стара Загора

11 български тенисистки се класираха за втория кръг на квалификациите на международния турнир за жени от категория W50 в Стара Загора. Надпреварата е с награден фонд 40 000 долара и се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Августа Траяна".

15-годишните Рая Маркова и Илина Илиева постигнаха първите си победи в турнири за жени от веригата World Tennis Tour. Успехи в първия кръг на квалификациите записаха още Андрея Глушкова, Рафаела Симеонова, Алекса Каратанчева, Даниела Димитрова, Йоана Монева, Валерия Гърневска, Теодора Найденова, Дария Великова и Елена Пападопулу.



Квалификации, първи кръг:

Рая Маркова – Приша Ваяс (САЩ) 6:0, 6:3

Илина Илиева – Ралица Александрова 7:6(1), 6:1

Андрея Глушкова – Анджелина Костова 3:6, 6:3, 6:4

Рафаела Симеонова – Мелис Расим 6:2, 3:6, 6:2

Алекса Каратанчева – Александра Сакелариди 6:1, 6:0

Даниела Димитрова – Мария Димитрова 6:0, 6:2

Йоана Монева – Калина Симеонова 7:6(2), 4:6, 6:1

Валерия Гърневска – Моника Господинова 6:0, 6:1

Теодора Найденова – Кристина Шитикова (Унгария) 7:6(4), 6:3

Дария Великова – Мария Алесия Шербанеску (Румъния) 6:0, 6:2

Елена Пападопулу – Ясмин Йебави (Германия) б.и.

Стелиана Гичева – Дария Мариоара (Румъния) 0:6, 0:6

Изабела Алмалех – Мадурима Савант (Индия) 0:6, 2:6

Това е петият турнир от категория W50 в календара на World Tennis Tour, на който България е домакин през тази година. До момента страната ни прие надпревари в Хасково, Пазарджик, Пловдив и Бургас. Победителката във всеки от турнирите получава 50 точки за световната ранглиста.