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11 българки започнаха с победи в квалификациите на турнира W50 в Стара Загора

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Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
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Това е петият турнир от категория W50 в календара на World Tennis Tour, на който България е домакин през тази година.

Тенис турнир в Стара Загора
Снимка: БФ Тенис
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11 български тенисистки се класираха за втория кръг на квалификациите на международния турнир за жени от категория W50 в Стара Загора. Надпреварата е с награден фонд 40 000 долара и се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Августа Траяна".

15-годишните Рая Маркова и Илина Илиева постигнаха първите си победи в турнири за жени от веригата World Tennis Tour. Успехи в първия кръг на квалификациите записаха още Андрея Глушкова, Рафаела Симеонова, Алекса Каратанчева, Даниела Димитрова, Йоана Монева, Валерия Гърневска, Теодора Найденова, Дария Великова и Елена Пападопулу.

Квалификации, първи кръг:
Рая Маркова – Приша Ваяс (САЩ) 6:0, 6:3
Илина Илиева – Ралица Александрова 7:6(1), 6:1
Андрея Глушкова – Анджелина Костова 3:6, 6:3, 6:4
Рафаела Симеонова – Мелис Расим 6:2, 3:6, 6:2
Алекса Каратанчева – Александра Сакелариди 6:1, 6:0
Даниела Димитрова – Мария Димитрова 6:0, 6:2
Йоана Монева – Калина Симеонова 7:6(2), 4:6, 6:1
Валерия Гърневска – Моника Господинова 6:0, 6:1
Теодора Найденова – Кристина Шитикова (Унгария) 7:6(4), 6:3
Дария Великова – Мария Алесия Шербанеску (Румъния) 6:0, 6:2
Елена Пападопулу – Ясмин Йебави (Германия) б.и.
Стелиана Гичева – Дария Мариоара (Румъния) 0:6, 0:6
Изабела Алмалех – Мадурима Савант (Индия) 0:6, 2:6

Това е петият турнир от категория W50 в календара на World Tennis Tour, на който България е домакин през тази година. До момента страната ни прие надпревари в Хасково, Пазарджик, Пловдив и Бургас. Победителката във всеки от турнирите получава 50 точки за световната ранглиста.

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