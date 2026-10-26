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14-годишен катастрофира в Разградско, баща му опита да укрие автомобила

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
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годишен катастрофира разградско баща опита укрие автомобила
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Малолетен се заби в ограда на къща с автомобила на баща си. Инцидентът е станал около 10.30 ч. днес в разградското село Острово. 14-годишно момче взело колата на 54-годишния си родител, подкарало я и се блъснало в ограда на имот по улица „Хемус“.

При пристигането на полицаите бащата, подпомаган от малолетния си син, направил неуспешен опит да укрие автомобила.

Съставени са актове за катастрофата и за предоставяне на моторно превозно средство на неправоспособен водач, като регистрационните табели са отнети. Имотът е собственост на 75-годишна жена, на която е предоставен констативен протокол за нанесените щети, съобщават от ОД на МВР-Разград.

#14-годишен #катастрофа #Разград

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