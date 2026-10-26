14-годишен катастрофира в Разградско, баща му опита да укрие автомобила

Малолетен се заби в ограда на къща с автомобила на баща си. Инцидентът е станал около 10.30 ч. днес в разградското село Острово. 14-годишно момче взело колата на 54-годишния си родител, подкарало я и се блъснало в ограда на имот по улица „Хемус“.

При пристигането на полицаите бащата, подпомаган от малолетния си син, направил неуспешен опит да укрие автомобила.

Съставени са актове за катастрофата и за предоставяне на моторно превозно средство на неправоспособен водач, като регистрационните табели са отнети. Имотът е собственост на 75-годишна жена, на която е предоставен констативен протокол за нанесените щети, съобщават от ОД на МВР-Разград.