16 отбора очакват с трепет жребия за 1/8-финалите в Шампионската лига

Груповата фаза в Шампионската лига вече е зад гърба ни, а цяла футболна Европа няма търпение да научи двойките за сблъсъците от фазата на осминафиналите в най-престижния европейски клубен турнир.

Днес по обяд - от 13:00 часа българско време - предстои да бъде изтеглен и жребият за първия кръг на елиминациите в турнира на богатите, като всички 16 отбора очакват със затаен дух кой ще бъде техният съперник в мачовете през февруари и март догодина.

За церемонията в централата на УЕФА в Нион, Швейцария тимовете ще бъдат разделени в две урни, като в първата е отредено място на осемте победители от груповата фаза (поставени), докато във втората са техните подгласници (непоставени).

По регламент в осминафиналите на Шампионската лига един срещу друг ще се изправят поставен и непоставен отбор, като единствените условия при тегленето на жребия са те да не са от една и съща страна и да не се срещали в груповата фаза.

