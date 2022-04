18-годишен датчанин отстрани Зверев във втория кръг в Мюнхен

Александър Зверев допусна изненадващо поражение в първия си мач от турнира в Мюнхен. Световният №3 загуби с 3-6, 2-6 сета от 18-годишния Холгер Руне в среща от втория кръг.

В първия сет датчанинът поведе убедително с 3:0 гейма с пробив на нула. Германецът успя да върне пробива и да намали пасива си до 3:4, но последва нов пробив за тийнейджъра и 6:3 в първия сет.

Във втората част Руне бе още по-категоричен, като проби опонента си още с първата си възможност. Последва нов пробив за 4:1, който го доближи до победата. С втория си мачбол датчанинът сложи точка на спора след 1 час и 41 минути игра.

RUNE-BELIEVABLE!



The moment @holgerrune2003 sealed a stunning win against home favourite Zverev in Munich! pic.twitter.com/lz1OJsYVUe