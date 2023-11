20-годишният Фабио Мирети донесе победата на Ювентус над Фиорентина

Ювентус записа трети пореден успех с 1:0 в италианската Серия А. Този път Юве спечели гостуването си на Фиорентина от 11-ия кръг.

„Бианконерите“ бяха тотално надиграни от своя противник, но за разлика от него, те успяха да стигнат до победен гол, дело на Фабио Мирети в 10-ата минута, който с шут по земя даде аванс на своя тим след асистенция на Филип Костич. Така 20-годишният юноша на "Старата госпожа" вкара дебютния си гол за мъжкия състав на клуба. Три минути по-късно Антонин Барак се опита да възстанови равенството, но ударът му се оказа доста несполучлив.

Торинският гранд записа първа шампионатна победа на „Артемио Франки“ от декември 2018 година насам.

Преди началото на мача беше отдадена почит към загиналите заради наводненията в Италия. Играчите на двата отбора заедно запазиха мълчание в центъра на терена на фона на аплодисментите на зрителите по трибуните. Както е известно, имаше голяма неяснота дали двубоят изобщо щеше да се изиграе днес заради бедственото положение в Тоскана, но беше взето решение сблъсъкът да се проведе по програма въпреки призивите на местната власт за неговото отлагане. Именно в знак на протест срещу това решение ултрасите на домакините решиха да бойкотират мача.

За тима на Масимилиано Алегри това е четвърти пореден успех в Серия А. Ювентус събра 26 точки и продължава да преследва лидера Интер, който има само два пункта повече. Фиорентина след този кръг зае осмата позиция, оставайки със 17 точки след третата си поредна шампионатна загуба.

Great day in the office for Juventus:



• 2nd place

• 2 points off first

• 0 goals conceded in last 6

• Miretti’s first goal



Results against: Lazio, Milan, Atalanta and Fiorentina.



You might not love the way they play, but Allegri’s Juve are getting the job DONE pic.twitter.com/MB87slG5th