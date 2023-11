26 спасявания на Александър Георгиев не помогнаха на Колорадо да избегне загуба от Нешвил

Вратарят с български корени Александър Георгиев направи 26 спасявания, но това не помогна на Колорадо да избегне поражението с 3:4 при гостуването на Нешвил в Националната хокейна лига.

Домакините вкараха два пъти в рамките на 16 секунди в последната минута, за да реализират обрат. Филип Форсберг се разписа два пъти, а Яков Тренин вкара решаващото попадение 21.6 секунди преди сирената. Жереми Лозон също се разписа.

Валери Ничушкин се отличи с гол и асистенция за Колорадо, а Кейл Макар завърши с три асистенции.

