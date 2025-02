67-ите награди "Грами" бяха посветени на Ел Ей и пожарникарите, които се бориха със стихията

Триумф за Бионсе на тазгодишните музикални награди "Грами". След 99 номинации и 35 спечелени отличия R&B кралицата спечели заветното грамофонче в категорията "Албум на годината", който от години ѝ се изплъзва. Тя обаче го получава за... кънтри албум.

67-ите награди "Грами" бяха посветени на Лос Анджелис и пожарникарите, които се бориха с унищожителната стихия. По време на събитието бяха събрани дарения на стойност 7 милиона долара.

Най-награждаваната и номинирана певица, но винаги лишена от най-голямото отличие - "Албум на годината". Тази нощ беше триумфът на Бионсе. 43-годишната певица най-после спечели мечтаното "Грами" в годината, в която смени жанра и записа кънтри албум.

"Благодаря на Господ, че имам възможност да продължавам да правя това, което обичам след толкова много години. Благодаря на всички страхотни кънтри артисти, които приветстваха моя албум. Работихме много усърдно върху него. Понякога думата жанр е много ограничаваща и кара един артист да остава в рамки. Иска ми се да накарам повече хора да правят точно това, което сърцето им иска и да не спират да бъдат упорити", заяви Бионсе.

Бионсе става първата чернокожа певица, след Уорън Хил през 99-а, отличена в най-престижната категория.

Сред останалите победители са Кендрик Ламар, който е отличен за запис и песен на годината.

В последната ключова категория - най-добър нов изпълнител, с "Грами" беше отличена певицата Чапел Роан.

55 години след разпадането си, легендарните "Бийтълс" спечелиха приз за рок-парче за възстановената с помощта на изкуствен интелект "Now and then".

Алиша Кийс е тазгодишният носител на наградата на името на Д-р Дре за глобален изпълнител.

Почит към неотдавна починалия Куинси Джоунс.

И към Лос Анджелис и хилядите пожарникари, които се включиха в борбата с огнената стихия, изпепелила града, бяха другите знакови моменти на тазгодишната церемония.





