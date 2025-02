Бионсе грабна "Грами" за албум на годината (СНИМКИ)

Сред големите победители на 67-мата церемония на наградите "Грами" в Лос Анджелис е Бионсе, която получи приза за албум на годината след четири предишни загуби в категорията. Тя беше наградена и за най-добър кънтри албум.

Кендрик Ламар е другият голям победител на вечерта, който грабна наградата за запис на годината с песента си "Not Like Us".

Статуетката за най-добър латино албум взе Шакира.

Освен награждаване за най-добрите в музикалния бранш, тазгодишната церемония се превърна и в кампания за набиране на средства за пострадалите от горските пожари.

снимки: БТА

Чуйте последните новини, където и да сте!

Последвайте ни във Facebook и Instagram

Следете и канала на БНТ в YouTube

Вече може да ни гледате и в TikTok

Намерете ни в Google News