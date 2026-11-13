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77-годишен мъж от Лом загуби 78 000 евро след измама с борсови инвестиции

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годишен мъж лом загуби 000 евро измама борсови инвестиции
Снимка: БГНЕС/Архив
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Възрастен мъж от Лом е загубил 78 000 евро, след като бил въведен в заблуждение от непознат, че ще спечели от борсови инвестиции и му предоставил достъп до банковата си сметка чрез електронно банкиране, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

В Районното управление на МВР в Лом вчера е получен сигнал от служител в клон на банка в града, който съобщил, че техен клиент е установил липса на пари от картата му. Това станало след като от 6 до 12 ноември непознат въвел в заблуждение титуляра на сметката, който е мъж на 77 години от Лом, че ще спечели от борсова търговия и трябва да му предостави достъп до банковата си сметка чрез електронно банкиране. След като получил достъпът непознатият източил средствата от сметката.

По случая е образувано досъдебно производство по член 209 от Наказателния кодекс, разпитани са свидетели и тече разследване, уточниха от полицията.

#полицията в Лом #измама

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