77-годишен мъж от Лом загуби 78 000 евро след измама с борсови инвестиции

Възрастен мъж от Лом е загубил 78 000 евро, след като бил въведен в заблуждение от непознат, че ще спечели от борсови инвестиции и му предоставил достъп до банковата си сметка чрез електронно банкиране, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

В Районното управление на МВР в Лом вчера е получен сигнал от служител в клон на банка в града, който съобщил, че техен клиент е установил липса на пари от картата му. Това станало след като от 6 до 12 ноември непознат въвел в заблуждение титуляра на сметката, който е мъж на 77 години от Лом, че ще спечели от борсова търговия и трябва да му предостави достъп до банковата си сметка чрез електронно банкиране. След като получил достъпът непознатият източил средствата от сметката.

По случая е образувано досъдебно производство по член 209 от Наказателния кодекс, разпитани са свидетели и тече разследване, уточниха от полицията.