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8 от 10 ирландци искат доживотна забрана за цигарите за родените след 2009 година

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цигари - пушене
Снимка: илюстративна
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Над осем от десет души в Република Ирландия подкрепят въвеждането на доживотна забрана за покупка на тютюневи изделия за днешното поколение деца, показва ново национално проучване. Общо 83% от анкетираните биха подкрепили закон, който трайно забранява продажбата на цигари и тютюн на всеки, роден на или след 1 януари 2009 г.

Подобна мярка влиза в сила в Северна Ирландия още догодина след приемането на съответното законодателство в Обединеното кралство. Това обаче ще създаде сериозен дисбаланс в контрола върху тютюнопушенето от двете страни на границата на острова. Близо три четвърти от жителите на Северна Ирландия (74%), обхванати от същото проучване, настояват забраната да обхване целия остров, докато едва 10% са против.

Данните бяха публикувани днес по повод учредяването в Дъблин на Алианса за поколение без тютюнев дим (Smokefree Generation Alliance) по инициатива на Ирландската сърдечна фондация. Новата застъпническа коалиция обединява 24 здравни благотворителни организации, пациентски и съсловни структури, както и младежки групи, които настояват правителството в Дъблин да приложи британския модел на доживотна забрана.

„Често се забравя колко опустошително е въздействието на тютюна върху нашето общество“, заяви Марк Мърфи, временно изпълняващ длъжността директор по застъпничеството в Ирландската сърдечна фондация.

По думите му тютюнопушенето продължава да отнема живота на 4500 души годишно в Република Ирландия и на над 2000 души в Северна Ирландия.

„Постигането на поколение без тютюнев дим от двете страни на границата би преобразило изцяло общественото здраве. Бъдещите поколения ще бъдат спасени от огромните вреди, които причинява тютюнът. Не можем да допуснем сценарий, при който децата в Републиката са по-слабо защитени от тези в Северна Ирландия“, подчерта Мърфи.

Съгласно законодателството на Обединеното кралство, за чието въвеждане настоява коалицията, минималната законна възраст за покупка на тютюневи изделия ще се повишава с една година ежегодно. Така цигарите ще останат трайно недостъпни за всички, които в момента са на 17 години или по-малко.

Мърфи припомни, че преди 22 години Ирландия стана световен лидер с въвеждането на забрана за тютюнопушене на работното място, но оттогава страната изостава, а делът на пушачите остава 17%.

Общ подход за целия остров

Фиделма Картър, директор по политиките, изследванията и превенцията в организацията Northern Ireland Chest Heart & Stroke, вижда в ситуацията ключова възможност за синхронизиране на правилата на целия остров.

„Законодателството за поколение без тютюнев дим в Северна Ирландия е исторически шанс да защитим децата и младите хора от пристрастяването към тютюна и никотина, преди то изобщо да е започнало, и постепенно да сложим край на продажбата на тютюневи изделия“, посочи тя.

Картър отбеляза, че Република Ирландия вече е предприела смели стъпки чрез лицензиране на търговците на дребно и вдигане на възрастовата граница за покупка на цигари на 21 години (Tobacco 21). „Сега е моментът да пристъпим към окончателно изкореняване на продажбата на тютюн чрез единен подход за целия остров“, допълни тя.

Проучването на агенция Ipsos B&A, проведено през юли, обхваща по 1000 пълнолетни граждани в Република Ирландия и в Северна Ирландия. Резултатите сочат, че жените подкрепят мярката в по-голяма степен от мъжете и в двете части на острова.

В Република Ирландия 12% от анкетираните заявяват, че пушат всеки ден, а други 4% – по-рядко. Показателно е, че дори сред самите пушачи 70% одобряват въвеждането на доживотна забрана. Отговорността за спазването на закона във Великобритания пада върху търговците, които подлежат на глоби при нарушения.

Автор: RTÉ (Ireland's National Television and Radio Broadcaster)

#Ирландия #тютюнопушене #забрана

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