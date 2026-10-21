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Адиел Дунева остана четвърта на 10 метра пистолет на турнир в Казахстан

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Спорт
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Българката се класира за финала с осми резултат от 569 точки и бе съвсем близо до спечелването на медал.

100 състезатели участват турнира спортна стрелба варна
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Българската състезателка по спортна стрелба Адиел Дунева се класира на четвърто място в дисциплината 10 метра пневматичен пистолет на Гран При турнира в Шимкент , Казахстан. Турнирът е официален от календара на Международната федерация по спортна стрелба.

Българката се класира за финала с осми резултат от 569 точки и бе съвсем близо до спечелването на медал, но малко не ѝ достигна да се качи на почетната стълбичка.

В същата дисциплина Лидия Ненчева зае 11-о място, а при мъжете на 10 метра пневматичен пистолет Николай Панов се класира на десета позиция.

#Адиел Дунева #Спортна стрелба

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