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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Административният съд във Варна отхвърли иска срещу спирането на тока и водата на пет къщи в Баба Алино

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БНТ
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Административният съд във Варна отхвърли предявения от „Форест клуб Варна“ ООД иск срещу принудителното прекъсване на електрозахранването и водоподаването на пет къщи в местността Баба Алино, съобщиха от съда. Токът и водата бяха спрени на основание заповед на Община Варна.

Съдът приема предявения иск за допустим, но неоснователен. Позицията на дружеството е, че къщите са били напълно завършени преди издаването на общинската заповед, поради което прекъсването на комуналните услуги е незаконосъобразно. Съдът не приема този аргумент, като посочва, че разпореждането не е било обжалвано и е влязло в сила.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

#местност „Баба Алино“

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