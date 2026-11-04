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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Административният съд във Варна назначи експертизи по делата за строителството в местността „Баба Алино“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
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Служебни съдебно-технически експертизи назначи Административен съд – Варна по петте дела, образувани по жалби на „Форест клуб Варна“ ООД и „Венедикт 02“ ЕООД срещу заповеди на кмета на Община Варна за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради, съдържащи над 40 апартамента) в местността „Кору Чаир“ в курортен комплекс „Чайка“.

Производствата са част от общо 12-те дела, образувани по жалби на същите юридически лица и са свързани със строителството в местността „Баба Алино” край Варна.

Заседанията по тях бяха отложени за 15 декември тази година от 9.30 часа.

#Административен съд - Варна #Аферата "Баба Алино" #автотехнически експертизи

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