Африка гласува доверие на Джани Инфантино за президент на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино получи безусловната подкрепа от лидерите на африканския футбол за преизбирането му на конгреса през март – ход, който дава сериозен тласък на кандидатурата на швейцареца от италиански произход, съобщи Ройтерс.

Инфантино се обърна към президентите на федерациите по време на конференция в Кабо Верде – първият по рода си стратегически симпозиум за африканския футбол, който предостави платформа за диалог с повече от една четвърт от общо 211-те гласуващи членове преди изборите във ФИФА.

„Налице е единодушно решение на 54-те асоциации членки на КАФ безусловно да подкрепят Джани като президент на ФИФА“, каза президентът на Африканската футболна конфедерация (CAF) Патрис Моцепе пред делегатите на конференцията.

„Това се дължи на историята и подкрепата, която Джани е оказвал на африканския футбол.“

Това се случва, след като в сряда бившият швейцарски защитник Рамон Вега обяви намерението си да се кандидатира на президентските избори във ФИФА догодина срещу своя сънародник Инфантино