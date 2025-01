Алекс де Минор зарадва публиката в Мелбърн с победа

Алекс де Минор постигна успех над Ботик ван де Зандсхулп с 6:1, 7:5, 6:4 в първия кръг от Откритото първенство на Австралия. Двубоят на "Род Лейвър Арина" продължи два часа и 22 минути.

В първия сет местният любимец взе 80% от разиграванията на първия си начален удар, 60% на втори и проби два пъти. Втората част той спечели 95% от точките на първи сервис, 25% на втори и осъществи два брейка, допускайки един. Третият сет осмият поставен в схемата надделя в 65% от случаите на първо подаване, 68% на второ и направи един пробив.

A challenging first round assignment, but challenges are meant to be overcome. Alex de Minaur gets the better of Botic van de Zandschulp 6-1 7-5 6-4