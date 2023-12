Александър Георгиев спаси 29 удара при загуба на Колорадо Аваланч

Ник Бюгстад вкара 21 секунди преди края на продължението, а Аризона спечели с 4:3 при домакинството си на Колорадо, за да запише трети пореден успех. Любопитното е, че победите дойдоха срещу последните три шампиони на НХЛ Тампа Бей (2021), Колорадо (2022) и Лас Вегас (2023).

Вратарят с български корени Александър Георгиев направи 29 спасявания, но гостите прекъснаха поредица от четири успеха.

THAT'S GAME!



The @ArizonaCoyotes pick up the extra point with this @Energizer overtime winner! pic.twitter.com/v284LhLsOS