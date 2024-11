Александър Георгиев спря 13 удара при победа на Колорадо Аваланч в НХЛ

Мико Рантанен отбеляза девети хеттрик в кариерата си и руският национал с български корени Александър Георгиев отрази 13 удара за победа на Колорадо Авалаш с 4:2 срещу Лос Анджелис Кингс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Рантанен отбеляза победното попадение в средата на последната третина, а Артури Лехконен завърши двубоя с гол и една асистенция. Нейтън Маккинън взе участие в три резултатни нападения за шампионите от 2022, а стражът на гостите Дарси Кемпер отрази 18 удара преди контузията си в последната част. Той бе заменен от чеха Давид Ритих, който завърши с четири спасявания.

Мачът бе равен в последната третина, но Рантанен преодоля Ритих за 3:2 след 10:01 минути игра. Финландският нападател се разписа и на празна мрежа, с което оформи втория си хеттрик за сезона. Адриан Кемпе пък вкара два пъти за Кингс, които нямаха нито един удар към Георгиев във втората третина.

Mikko Rantanen picks up his second hatty of season! ️



Hat Trick Challenge presented by @AstraZenecaUS pic.twitter.com/fv0reAmxVt