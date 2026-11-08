Александър и Симеон Николови поведоха Лубе към пета поредна победа в Италия

Кучине Лубе Чивитанова, с българските национали Александър и Симеон Николов в състава си, продължава без загуба в италианското волейболно първенство. Тимът постигна пета поредна победа, след като се наложи като гост над Алианц Милано с 3:0 (25:18, 25:19, 25:14) в двубой от петия кръг.

Александър Николов изигра силен мач и завърши с 11 точки, като беше вторият най-резултатен състезател за победителите. Повече от него реализира единствено Джованимария Гарджуло, който приключи срещата с 13 точки.

Симеон Николов също имаше принос за категоричния успех, записвайки 6 точки.

За домакините участие в двубоя взе и българският национал Георги Татаров. Той се появяваше като резерва и завърши с една точка, докато най-резултатен за Милано беше Базил Дермо с 15 точки.

С победата Кучине Лубе Чивитанова запази лидерската си позиция в класирането с пълен актив от 15 точки след пет изиграни срещи. Алианц Милано заема петото място във временното подреждане.