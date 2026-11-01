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Александър Николов остави Лубе Чивитанова на перфектния път в Италия

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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3/3 за братя Николови и тима в италианската Суперлига.

александър николов остави лубе чивитанова перфектния път италия
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Александър и Симеон Николов и Кучине Лубе Чивитанова продължават без грешка от началото на сезона в италианската Суперлига. Двамата българи и техните съотборници сломиха при визитата си Акуа Сант‘Анна с 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:22) в среща от третия кръг.

Успехът на състава, воден от Джампаоло Медей не дойде толкова лесно, тъй като срещна трудности във втория гейм, но в третия и четвъртия наложиха волята си. По този начин Лубе може да се похвали с пълен актив от три победи в италианския елит.

За братя Николови и компания предстои домакинство на Модена, което ще бъде на 4 ноември (сряда).


Гостите взеха крехко надмощие в първия гейм, което постепенно материализираха в по-сериозно и впоследствие удържаха щурма на своя съперник, за да го спечелят с 25:21. Ролите постепенно се промениха във втората част, тръгнала точка за точка, но този път отборът от Кунео натрупа добър аванс и след 25:21 изравни общия резултат за 1:1.

Третата част дълго време предложи поделено надмощие, но силен край и поредица от точки предоставиха възможността на Лубе ликуват с 25:21. Сценарият до голяма степен се разви и в четвъртия гейм. Все пак гостите намериха верните решения и преодоляха критичен момент при 23:22, когато сложиха точка на спора с 25:22 и 3:1.

Александър Николов за пореден път затвърди своите лидерски качества. Българският национал поведе листата на реализаторите за Лубе. Посрещачът заби 20 точки.

На добро ниво се представи и Симеон Николов. Макар че се отчете с по-скромен актив, разпределителят организираше отлично играта. Българският национал финишира с 5 точки.

Ерик Льопки добави 15 точки за победителите, Матиа Ботоло реализира 11, Джовани Гарджуолло има 11.

Натан Ферал заби 22 точки (6 аса) за отбора от Кунео, Пория Хосейн приключи с 14.

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