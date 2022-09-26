Александър Николов в Идеалния отбор на Eвропейското за младежи до 20 години

Александър Николов попадна в Идеалния отбор на Eвропейското първенство за младежи до 20 години, което приключи снощи в Италия. Той бе избран за най-добър втори посрещач. Николов бе най-резултатен за националния отбор на България в мача за бронзовите медали. Воденият от Мартин Стоев тим надигра Белгия с 3:1 гейма.

Идеалният отбор на Евроволей U20:

MVP: Алесандро Боволента (Италия)

Най-добър разпределител: Кайетан Кубицки (Полша)

Най-добър диагонал: Тутис Новик (Полша)

Най-добри посрещачи: Лука Поро (Италия), Александър Николов (БЪЛГАРИЯ)

Най-добър център: Якуб Мачжак (Полша), Николо Волпе (Италия)

Най-добро либеро: Габриеле Лауренцано (Италия).

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи:

Instagram: https://go.bnt.bg/instagram

Facebook: https://go.bnt.bg/facebook

LinkedIn: https://go.bnt.bg/linkedin

TikTok: https://go.bnt.bg/tiktok