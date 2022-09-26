Александър Николов в Идеалния отбор на Eвропейското за младежи до 20 години
Александър Николов попадна в Идеалния отбор на Eвропейското първенство за младежи до 20 години, което приключи снощи в Италия. Той бе избран за най-добър втори посрещач. Николов бе най-резултатен за националния отбор на България в мача за бронзовите медали. Воденият от Мартин Стоев тим надигра Белгия с 3:1 гейма.
Идеалният отбор на Евроволей U20:
MVP: Алесандро Боволента (Италия)
Най-добър разпределител: Кайетан Кубицки (Полша)
Най-добър диагонал: Тутис Новик (Полша)
Най-добри посрещачи: Лука Поро (Италия), Александър Николов (БЪЛГАРИЯ)
Най-добър център: Якуб Мачжак (Полша), Николо Волпе (Италия)
Най-добро либеро: Габриеле Лауренцано (Италия).
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