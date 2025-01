Александър Овечкин се разписа при успеха на Вашингтон над Ню Йорк Рейнджърс

Александър Овечкин вкара своя 872-ри гол в НХЛ, като вече е само на 23 попадения от рекорда на Уейн Грецки при успеха на Вашингтон над Ню Йорк Рейнджърс със 7:4.

Руснакът вече има 4 гола в 5 мача, след като се върна в игра, пропускайки преди това 16 срещи. 39-годишният Овечкин има 18 попадения през сезона. Дилан Стром, Ларс Елер, Андрю Манджипане, Конор МакМайкъл и Аляксей Протас също вкарараха за успеха, а Лоуган Томпсън направи 28 спасявания.

ONE GOAL CLOSER TO HISTORY! OVECHKIN IS 23 AWAY!



: ABC & @ESPNPlus ️ https://t.co/S5tPrXCygm pic.twitter.com/puEAWZFLYr