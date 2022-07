Александър Везенков е отклонил предложението да заиграе в Сакраменто Кингс

Българският баскетболен национал Александър Везенков няма да приеме офертата на Сакраменто Кингс да заиграе в отбора от НБА през сезон 2022/23, информира журналистът Шон Кънингам.

По информация на Кънингам Везенков е уведомил ръководството на "кралете", че възнамерява да остане в Европа още един сезон и да се опита да спечели Евролигата със своя Олимпиакос.

От Сакраменто ще задържат правата на българина за НБА, като ще продължат да наблюдават изявите му с опцията да го привлекат през сезон 2023/24.

"Сакраменто Кингс няма да привлекат Саша Везенков за сезон 2022/23 в НБА, твърдят източници. Отборът ще продължи да го наблюдава през предстоящия сезон и ще запази правата му за НБА. Съществува възможност играчът да бъде привлечен през следващия сезон", пише Кънингам.

