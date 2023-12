Александър Везенков не игра при обрат на Сакраменто Кингс срещу Атланта Хоукс

Отборът на Сакраменто Кингс постигна победа със 117:110 при гостуването си на Атланта Хоукс в мач от поредния кръг от програмата на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

"Кралете" стигнаха до успеха, след като наваксаха изоставане от 23 точки в първата четвърт. Българинът Александър Везенков, който е част от тима на калифорнийци, не игра в срещата поради решение на старши треньора Майк Браун.

Много силен двубой за победителите направи плеймейкърът Де'Аарън Фокс, който завърши с 31 точки. 26 от тях дойдоха през второто полувреме, като гардът вкара и рекордните в кариерата си осем тройки.

Още 25 точки и 10 борби за "кралете" прибави литовският център Домантас Сабонис, а Трей Лайлс, който е конкурентът на Везенков на позицията на тежкото крило, се отчете с 19 точки от пейката.

За тима на Атланта, който водеше в резултата до последните пет минути на срещата, с 24 точки приключи Трей Йънг. Дежонте Мъри вкара 18 точки, а с 16 точки и рекордните в кариерата си 15 борби се отличи Джейлън Джонсън.

