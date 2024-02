Александър Везенков отбеляза 6 точки при победата на Сакраменто над шампиона Денвър

Двукратният носител на приза за Спортист №1 на България Александър Везенков реализира 6 точки при домакинската победа на Сакраменто над Денвър със 135:106 (32:35, 35:22, 39:29, 29:20) в двубой от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Везенков получи почти 16 минути на терена като реализира два от четирите си опита от далечна дистанция и бе общо 2 от 7 при стрелбата от игра. Българският национал добави 1 асистенция и 1 открадната топка на сметката си. Той се появи за първи път в игра в края на първата четвърт и след това на два пъти изравняваше резултата - за 25:25 и за 35:35 в първите минути на втората част.

Сакраменто Кингс натрупа 10 точки аванс до почивката - 67:57, а в края на третата четвърт вече водеше със 106:86.

Победата дойде след две поредни загуби и бе общо 30-а за Кингс, които имат и 21 поражения до момента.

Най-резултатен за успеха на Сакраменто бе Малин Монк, който завърши с 23 точки. Домантас Сабонис и Кийгън Мъри отбелязаха по 17 точки. Литовецът Сабонис записа 16-ия си "трипъл-дабъл" за сезона, добавяйки 17 борби и 10 асистенции.

За Денвър Нъгетс Никола Йокич реализира 23 точки, 8 борби и 7 асистенции.

