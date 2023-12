Александър Везенков отбеляза три точки за победата на Сакраменто Кингс над Юта Джаз

Българският национал Александър Везенков влезе от пейката и отбеляза три точки за победата на Сакраменто Кингс със 125:104 над гостуващия Юта Джаз в мач от поредния кръг на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Бившият играч на Олимпиакос добави още четири борби и две асистенции на сметката си, но представянето му не успя да излезе от сянката на това на титуляра на неговата позиция Кийгън Мъри.

Мъри завърши срещата с рекордните в кариерата си 47 точки, като стана едва седмият играч в цялата историята на НБА, който вкарва и 12 тройки в рамките на един мач. Към тях Мъри прибави още осем борби, две асистенции и две откраднати топки, които му спечели и признанието за "Играч на мача".

Watch all 12 of Keegan Murray's 3-pointers from his 47-point career night! pic.twitter.com/gedyM7nlal