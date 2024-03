Александър Везенков поднови пълноценни тренировки

Баскетболистът на Сакраменто Кингс Александър Везенков повиши интензивността на тренировките си, по пътя си към възстановяване от разкъсано сухожилие в глезена на десния крак.

Българският национал тренира стрелба наравно със своите съотборници в последната тренировка на "кралете" и дори проведе индивидуални занимания с помощник-треньора Джауад Уилямс. Преди седмица играчът се завърна в тренировъчната зала на клуба.

Sasha Vezenkov getting some work in after being a full participant at shootaround this morning, which included some individual work with Kings asst. coach Jawad Williams. pic.twitter.com/Zw5US4dzVv