Александър Везенков се завърна в тренировъчната зала на Сакраменто Кингс

Александър Везенков поднови тренировки, макар и индивидуално, съобщават медиите отвъд океана. Крилото се отдаде на стрелба след едно от последните занимания на Сакраменто Кингс.

Както е известно, българският национал страда от разкъсано сухожилие в глезена на десния крак.

Sasha Vezenkov, who has been sidelined with a grade-3 right-ankle sprain, getting shots up after his Kings practiced today. Vezenkov initially suffered his ankle sprain Jan. 22 before coming back to play. He was then ruled out 4-6 weeks on Feb. 13 with the grade-3. pic.twitter.com/xvrTgkU32h