Янис Андетокумбо добави приза за MVP на НБА Къп към колекцията си (ВИДЕО)

Янис Андетокумбо за пореден път записа своето име със златни букви в историята на Милуоки Бъкс. „Елините“ се превърнаха във вторите носители на НБА Къп. В спора за трофея Бъкс сразиха Оклахома Сити Тъндър с 97:81 в „T-Mobile Арена“, Лас Вегас, а гъркът с нигерийски корени увенча своето представяне с приза за MVP на турнира, спечелвайки го единодушно.

Тежкото крило се отличи с поредна доза лекция на финала, отчитайки се с трипъл-дабъл. 30-годишният баскетболист даде заявка за доминация още през първото полувреме, а в хода на второто се превърна в загадка за защитата на „гръмотевиците“. 211-сантиметровият гигант се отличи с дежурните за него 26 точки, 19 борби и 10 асистенции, към които добави 2 асистенции и 3 чадъра за 37 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 10/19 от средна дистанция и 6/11 от линията за изпълнение на наказателната линия.

Това се оказа достатъчно за суперзвездата на Милуоки да прибави първа подобна награда в своята колекция. Андетокумбо се присъедини към Леброн Джеймс, като само двамата могат да се похвалят с приза за MVP на редовния сезон, финалите в НБА, Мача на звездите и НБА Къп.

Giannis was unstoppable in the #EmiratesNBACup



️ 30.5 PPG

️ 10.2 RPG

️ 7.7 APG

️ 2.8 BPG

️ 1.2 SPG

️ 66.7 FG%



His Bucks are the champs and he takes home MVP honorspic.twitter.com/EEvXWavs6w