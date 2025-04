Бостън си свърши работата срещу Орландо (ВИДЕО)

Бостън Селтикс си продупчи билета за втория кръг в плейофите на НБА. Действащите шампиони отнесоха Орландо Меджик след 120:89 в петия мач от четвъртфиналите на Изток. В „ТД Гардън“ играчите на Джо Мазула се развихриха през второто полувреме и решиха всичко срещу момчетата на Джамал Моузли.

Така „келтите“ отстраниха „магьосниците“ след 4:1 успеха в откриващия кръг от елиминациите. На полуфиналите Бостън ще има за съперник победителя от двойката между Ню Йорк Никс и Детройт Пистънс, като „бричовете“ водят с 3:2 победи към момента.

The Boston Celtics advance to the Eastern Conference Semifinals!#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/ImL3ladCdq — NBA (@NBA) April 30, 2025

Началото не даваше подобни индикации и премина основно под знака на честата смяна на водачеството. Гостите първи сложиха край на тази тенденция с помощта на Кентавиус Колдуел-Поп, за да се откъснат с разлика от 4 точки след 12 минути игра.

Франц Вагнер взе нещата в свои ръце на старта на втората част и „магьосниците“ все още бяха в ролята на лидери. Усилията, дело на Джейсън Тейтъм и Джейлън Браун, дадоха възможност на домакините да се върнат в играта, но Вагнер и Банкеро изведоха отбора от щата Флорида при 49:47 на голямата почивка.

TATUM TWO-HAND HAMMER TO END THE HALF



Magic/Celtics on NBA TV | BOS leads 3-1 pic.twitter.com/26Iwn1ztiT — NBA (@NBA) April 30, 2025

„Келтите“ се развихриха при подновяването на играта и взимането на инициативата се оказа мисия успешна, тъй като погледнаха смело към обрата с помощта на Браун и Тейтъм. До края на третия период Меджик не бяха в състояние да се противопоставят и Селтикс стигнаха до преднина от 21 точки. В последната част не се случи нищо по-интересно и домакините си свършиха работата.

THE DEFENDING CHAMPS ARE MOVING ON pic.twitter.com/c825DXuTzE — NBA (@NBA) April 30, 2025

Джейсън Тейтъм нямаше спиране за Бостън с 35 точки, 8 борби, 10 асистенции и 4 точни стрелби зад дъгата. Джейлън Браун наниза 23 точки, по 10 добавиха Сам Хаузър и Пейтън Причард.

Франц Вагнер стана най-резултатен за Орландо с 25 точки. Паоло Банкеро завърши с19, 9 борби и 6 асистенции, Уендъл Картър – младши приключи с 12 и 10 овладени под двата ринга топки.