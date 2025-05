Оклахома Сити измъкна ключов успех и е на победа от финала в НБА

Оклахома Сити Тъндър измъкна ключов успех в мач №4 от финала на Западната конференция на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Момчетата на Марк Дейно спечелиха първия равностоен сблъсък от серията при второто си гостуване срещу Минесота Тимбъруулвс след 128:126 в "Таргет Център".

Разликата в днешния двубой дойде в представянето на двете големи звезди. Шей Гилджъс-Александър изведе своите до победата с ново най-добро постижение за точки в плейофите, докато Антъни Едуардс имаше само 13 стрелби и бе неутрализиран от защитата на първенеца от редовния сезон.

Така "гръмотевиците" вече са на един успех от големия финал, където ще се изправят срещу победителя на Изток Индиана Пейсърс или Ню Йорк Никс. Оклахома Сити ще бъде домакин на решаващия мач №5, който е в четвъртък от 03:30 ч. българско време.

Тройките на двата отбора Джейдън МакДениълс и Джейлън Уилямс дадоха тон на битката в откриващите минути, като играчът на Минесота вкара бързи 10 точки, докато баскетболистът на Оклахома - 13. Уилямс обаче имаше подкрепата МВП-то Шей Гилджъс-Александър, който също реализира 13 и направи 4 асистенции, а от другата страна звездата на домакините Антъни Едуардс бе задушен от защитата на съперника и направи само една стрелба в първия период, който завърши 37:30 в полза на "гръмотевиците".

Светкавичното темпо продължи и през втората четвърт. Двата отбора стреляха с изключително висока успеваемост, което беше задължително на фона на страхотната игра в дефанзивен план. Гостите обаче продължиха да стоят по-добре на паркета и не позволиха на "горските вълци" да съкратят аванса им през целия период и така се оттеглиха на полувремето при резултат 65:57.

J-Dub (15 PTS) and SGA (13 PTS) going to WORK in the 1st half ️️



Game 4 on ESPN pic.twitter.com/0bXu3UWeHE — NBA (@NBA) May 27, 2025

Почивката явно се отрази добре на баскетболистите на Минесота, които излязоха на паркета готови за битка и след силна стрелба от тройката, както и добра игра в нападение на Руди Гобер, съумяха да изравнят резултата при 79:79. Резервите на домакините продължиха да дават добри минути и успяваха да заместят страдащите Едуардс и Джулиъс Рандъл. Оклахома Сити обаче отново завърши силно частта, като Гилджъс-Александър реализира 29-ата си точка за 90:85 преди последните 12 минути.

Back-to-back DiVincenzo threes has Minnesota ROCKING... and the game tied at 79!



Game 4 on ESPN | OKC leads 2-1 pic.twitter.com/Q49jEFfRii — NBA (@NBA) May 27, 2025

Никийл Александър-Уокър държеше на повърхността "горските вълци", които успяваха да се задържат на едно-две владения на топката от своя съперник. Треньорът на гостите Марк Дейно се опита да завърти по-ниска стартова петица, което не даде лош резултат, но при завръщането на Чет Холмгрен на паркета авансът на "гръмотевиците" се доближиха до двуцифрената граница - 109:100, при оставащи 6:03 мин. Силната стрелба от тройката на Минесота отново се активира, но звездите на гостите Гилджъс-Александър и Уилямс се погрижиха да не се стигне до късен обрат, а МВП-то на Асоциацията се отчете с ключови наказателни удари в самия край, за да осигури ключовия успех на Оклахома Сити Тъндър със 128:126.

SGA DROPS A NEAR 40-POINT TRIPLE DOUBLE



️ 40 PTS

️ 10 AST

️ 9 REB



The @okcthunder take a 3-1 Western Conference Finals lead! pic.twitter.com/Lu44iHcoLs — NBA (@NBA) May 27, 2025

Шей Гилджъс-Александър поведе колоните за точки, борби и асистенции в днешния двубой - 40, 9 и 10, а неговият помощник Джейлън Уилямс също показа звездните си способности с 34 точки. Чет Холмгрен добави 21 точки, 7 овладени под двата ринга топки и 3 чадъра.

Братовчедът на МВП-то от редовния сезон Никийл Александър-Уокър бе най-резултатен от пейката за Минесота Тимбъруулвс с 23 точки, Джейдън МакДениълс реализира 22, а друга резерва - Донте ДиВинченцо се отчете с 21. Антъни Едуардс завърши с 16, а Джулиъс Рандъл вкара едва 5.