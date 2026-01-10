"Кулата - Промахон" отново е затворена за камиони

От полунощ, граничен пункт "Кулата-Промахон" отново е затворен за преминаване на тежкотоварни превозни средства.

Очаква се той отново да бъде свободен за преминаване по обед, но все още няма официална информация от стачния комитет на гръцките фермери.

Вчера стана ясно, че 48-стачка на фермерите приключва след като протестиращите и правителството се разбраха за среща, на която да бъдат обсъдени проблемите и решаването им.

Снощи, обаче, фермерите са решили, че отново няма да пропускат камиони и тирове.

Затворен за преминаване на тежкотоварни превозни средства си остава пунктът при Гоце Делчев, "Илинден-Ексохи".