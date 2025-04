Тежка контузия сложи край на сезона за Деймиън Лилард

Ситуацията за Милуоки Бъкс се влоши допълнително. „Елените“ са на прага да приключат своето участие в плейофите НБА, а сега останаха и без един от своите лидери. Аут от сметките на тима за дълго време от щата Уисконсин е Демиън Лилард, съобщава Шамс Чарания от ESPN, а новината бе потвърдена и от клуба след това. Американецът е с разкъсване на ахилесовото сухожилие и ще се подложи на операция.

Just in: Milwaukee Bucks star Damian Lillard has been diagnosed with a torn left Achilles tendon, sources tell ESPN. MRI today revealed the severity. A devastating end to his season. pic.twitter.com/ysZ0nw8gxW