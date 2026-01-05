Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО)

Лука Дончич за пореден път затвърди тенденцията, че е новият лидер за тима от Лос Анджелис Лейкърс, който добави на сметката втори пореден успех в НБА. Селекцията на Джей Джей Редик Сломи Мемфис Гризлис със 120:114 в среща, изиграна в „Крипто Арена“. „Езерняците“ бяха в ролята на изоставащи в голяма част от мача, но промениха статуквото в заключителната четвърт, когато словенецът се развилня и се погрижи съставът на Тоумас Исало да преклони глава за четвърти последователен път отвъд океана.

Двубоят се превърна в исторически и за Леброн Джеймс. Краля се нареди втори във вечната ранглиста по асистенции за всички времена в редовния сезон и плейофите, изпреварвайки Крис Пол.

Това бе достатъчно за „езерняците“ да откажат на свой терен „гризлитата“ в рамките на три дни, след като го сториха и в петък. Калифорнийският тим се изкачи до третото място във временното класиране с 22 победи и 11 загуби в Западната конференция, а Гризлис се смъкнаха до десетата позиция с 15 успеха и 20 поражения. На 7 януари (сряда) Лейкърс ще имат визита на Ню Орлиънс Пеликанс, докато Мемфис ще домакинства на Сан Антонио Спърс.

Got the job done pic.twitter.com/97mjqVHxkf — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 5, 2026

Откриващите минути имаха своя чар от гледна точка на интригата. Лука Дончич бе светлият лъч в офанзивен план за домакините, докато от другата страна Седрик Кауърд и Джок Ландейл отвръщаха на удара. Постепенно важни изяви на Джарън Джаксън – младши наклониха везните за аванс от 8 точки в полза на гостите в края на встъпителния период.

Нападението на „гризлитата“ продължи да работи и разликата им придоби двуцифрени изражения в хода на следващата част чрез Санти Алдама, Ланддейл и Кауърд. Усилията, положени от Джейк Ларавия, Леброн Джеймс и Дончич, дадоха ефект на „езерняците“, но отборът от щата Тенеси се оттегли в съблекалнята при 65:54.

Размяната на серии беляза старта на третата част. Величието на Джеймс влезе в действие и калифорнийският тим даде да се разбере, че не е готов да се предаде. Това обаче не спря Гризлис да си издействат 4-точков актив след 36 минути игрово време.

Luka Dončić.

Back-to-back triples.

Clutch.



Lakers lead in the final minute on NBA League Pass pic.twitter.com/IUNTpxy2W5 — NBA (@NBA) January 5, 2026

„Езерняците“ нямаха намерение да спират и откриха на висота заключителната четвърт, когато Деандре Ейтън, Ларавия, Джеймс и Дончич сътвориха пълен обрат. Джейлън Уелс се развихри и остави живи надеждите на гостите, но Дончич спази традицията и попадна под светлините на прожекторите, за да осигури успеха на калифорнийския тим в заключителните минути.

Лука Дончич демонстрира огромната си класа за Лейкърс, отчитайки се със своите 36 точки, 9 борби, 8 асистенции и 4 успешни шута отвъд дъгата.

Luka Dončić put together a masterful showing to guide the Lakers to a comeback victory!



36 PTS

9 REB

8 AST

4 3PM pic.twitter.com/w04SJpcDuh — NBA (@NBA) January 5, 2026

Леброн Джеймс (7 овладени под двата ринга топки и 10 завършващи подавания) и Джейк Ларавия (5 овладени под двата коша топки) го последваха с по 26 точки. Деандре Ейтън се отчете с 15 и 8 борби.

Джейлън Уелс се отличи за Мемфис с 23 точки. Сердик Кауърд записа 16 и 8 борби, Джарън Джаксън – младши реализира 14. Джок Ландейл регистрира 13 и 10 овладени под двата ринга топки, Грегори Джаксън има 11 точки и 6 овладени под двата коша топки.