На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Чете се за: 04:47 мин.
Спорт
"Езерняците" отново сломиха Мемфис в мач, в който словенецът за пореден път затвърди ролята си на лидер.

дончич отново попадна светлините прожекторите късен обрат лейкърс видео
Лука Дончич за пореден път затвърди тенденцията, че е новият лидер за тима от Лос Анджелис Лейкърс, който добави на сметката втори пореден успех в НБА. Селекцията на Джей Джей Редик Сломи Мемфис Гризлис със 120:114 в среща, изиграна в „Крипто Арена“. „Езерняците“ бяха в ролята на изоставащи в голяма част от мача, но промениха статуквото в заключителната четвърт, когато словенецът се развилня и се погрижи съставът на Тоумас Исало да преклони глава за четвърти последователен път отвъд океана.

Двубоят се превърна в исторически и за Леброн Джеймс. Краля се нареди втори във вечната ранглиста по асистенции за всички времена в редовния сезон и плейофите, изпреварвайки Крис Пол.

Това бе достатъчно за „езерняците“ да откажат на свой терен „гризлитата“ в рамките на три дни, след като го сториха и в петък. Калифорнийският тим се изкачи до третото място във временното класиране с 22 победи и 11 загуби в Западната конференция, а Гризлис се смъкнаха до десетата позиция с 15 успеха и 20 поражения. На 7 януари (сряда) Лейкърс ще имат визита на Ню Орлиънс Пеликанс, докато Мемфис ще домакинства на Сан Антонио Спърс.

Откриващите минути имаха своя чар от гледна точка на интригата. Лука Дончич бе светлият лъч в офанзивен план за домакините, докато от другата страна Седрик Кауърд и Джок Ландейл отвръщаха на удара. Постепенно важни изяви на Джарън Джаксън – младши наклониха везните за аванс от 8 точки в полза на гостите в края на встъпителния период.

Нападението на „гризлитата“ продължи да работи и разликата им придоби двуцифрени изражения в хода на следващата част чрез Санти Алдама, Ланддейл и Кауърд. Усилията, положени от Джейк Ларавия, Леброн Джеймс и Дончич, дадоха ефект на „езерняците“, но отборът от щата Тенеси се оттегли в съблекалнята при 65:54.

Размяната на серии беляза старта на третата част. Величието на Джеймс влезе в действие и калифорнийският тим даде да се разбере, че не е готов да се предаде. Това обаче не спря Гризлис да си издействат 4-точков актив след 36 минути игрово време.

„Езерняците“ нямаха намерение да спират и откриха на висота заключителната четвърт, когато Деандре Ейтън, Ларавия, Джеймс и Дончич сътвориха пълен обрат. Джейлън Уелс се развихри и остави живи надеждите на гостите, но Дончич спази традицията и попадна под светлините на прожекторите, за да осигури успеха на калифорнийския тим в заключителните минути.

Лука Дончич демонстрира огромната си класа за Лейкърс, отчитайки се със своите 36 точки, 9 борби, 8 асистенции и 4 успешни шута отвъд дъгата.

Леброн Джеймс (7 овладени под двата ринга топки и 10 завършващи подавания) и Джейк Ларавия (5 овладени под двата коша топки) го последваха с по 26 точки. Деандре Ейтън се отчете с 15 и 8 борби.

Джейлън Уелс се отличи за Мемфис с 23 точки. Сердик Кауърд записа 16 и 8 борби, Джарън Джаксън – младши реализира 14. Джок Ландейл регистрира 13 и 10 овладени под двата ринга топки, Грегори Джаксън има 11 точки и 6 овладени под двата коша топки.

#НБА 2025/2026 # Лос Анджелис Лейкърс #Лука Дончич #Мемфис Гризлис #Леброн Джеймс

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
