Индиана сложи край на сезона за Милуоки след инфарктен обрат (ВИДЕО)

Индиана Пейсърс преодоля първия кръг на плейофите в НБА. Баскетболистите на Рик Карйалйл съкрушиха Милуоки Бъкс със 119:118 след продължение в петия мач от четвъртфиналите на Източната конференция. „Пешеходците“ минаха през стопяването на двуцифрена разлика и драма в "Гейнбридж Фийлдхаус", а в края Тайрийз Халибъртън се превърна в големия герой и прати във ваканция момчетата на Док Ривърс.

Това бе достатъчно за отбора от Индианополис да елиминира „елените“ с 4:1 победи. По този начин сценарият от миналия сезон отново се повтори, тъй като и тогава Пейсърс спечелиха с 4:2 успеха в първия кръг. На полуфиналите Индиана ще спори с Кливланд Кавалиърс, който се справи с Маями Хийт с 4:0 победи.

The Indiana Pacers advance to the Eastern Conference Semifinals!#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/IThp22PvrI — NBA (@NBA) April 30, 2025

Янис Андетокумбо, Ей Джей Грийн и Гари Трент бяха в основата на това гостите да доминират безпроблемно на старта. Домакините не успяха да се отърсят от шока и в края на дебютната част „елените“ се откъснаха със 17 точки.

Бъкс рядко даваха признаци на колебания и в хода на втория период. До края на първото полувреме пробуждането на Майлс Търнър и Аарън Нейсмит помогна на „пешеходците“ да надигнат глава, но и това се оказа пределът на възможностите към този момент от мача, тъй като тимът от щата Уисконсин се прибра в съблекалнята при 47:41.

„Пешеходците“ проявиха още по-голям характер при подновяването на играта, когато бе факт и обратът, дошъл благодарение на Андрю Нембхард, Тайрийз Халибъртън и Ти Джей МакКонъл. Последва светкавичен отговор от страна на Кевин Портър – младши и Андетокумбо, които поставиха 75:75 след 36 минути игра.

Интригата тепърва се заплете в последната част, в която взимането на надмощие бе непосилна задача и за двата тима. Грийн и и Андетокумбо доведоха до разлика от 4 точки за домакините в последните 53 секунди, но Халибъртън стопи въпросната разлика и възстанови равенството, пращайки мача в продължение.

HALIBURTON DUNK FOR THE TIE.



103-103 WITH 10.8 SECONDS TO PLAY ON NBA TV. pic.twitter.com/8VaH1dqhQn — NBA (@NBA) April 30, 2025

Точният мерник на Трент – младши се превърна в основния фактор, за да могат „елените“ отново да си върнат водачеството. С 40 секунди, оставащи на часовника, тимът от щата Уисконсин се виждаше победител, но Нембхард и Халибъртън върнаха „пешеходците“ към живота, като кош на последния им осигури точка актив. В ответната атака отчаяният шут на Трент – младши бе далече от целта и всичко приключи.

DOWN 7 WITH 35 SECONDS TO PLAY...



PACERS SCORE 8 STRAIGHT POINTS TO WIN THE SERIESpic.twitter.com/sU60PNTszk — NBA (@NBA) April 30, 2025

Тайрийз Халибъртън се отличи за Индиана с 26 точки, 5 борби и 9 асистенции. Майлс Търнър регистрира 21 и 9 овладени под двата ринга топки, Аарън Нейсмит записа 19 и 12 овладени под двата коша топки. Ти Джей МакКонъл наниза 18 точки, Андрю Нембхърд финишира с 6 овладени под двата коша топки и 6 асистенции, Паскал Сиакам реализира 10.

Гари Трент – младши изригна с 33 точки, включително и с 8 тройки за Милуоки. Янис Андетокумбо блесна с 30, 20 борби и 13 асистенции. Ей Джей Грийн отбеляза 19 точки и 6 успешни шута зад арката, Боби Портис финишира 14 и 10 овладени под двата ринга топки, Кевин Портър – младши има 11 и 7 завършващи паса.