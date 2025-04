Денвър си върна контрола върху серията с Клипърс (ВИДЕО)

Денвър Нъгетс протегна ръка към следващата фаза в плейофите на НБА. Селекцията на Дейвид Аделман срази Лос Анджелис Клипърс със 131:115 в петия мач от четвъртфиналите на Западната конференция, изигран в „Бол Арена“. Тимът от щата Колорадо държеше съдбата си в свои ръце през целия мач и до голяма степен отказа състава на Тайрън Лу от мечтите за обрат, за да постигнат втори пореден успех.

Това помогна на Нъгетс да си върнат контрола върху серията с „ножиците“ и да поведат с 3:2 победи, като се нуждаят от още една, за да прескочат откриващия кръг в елиминациите. Съперничеството между двата отбора отново ще се пренесе в Лос Анджелис, а шестият мач е на 1 май (утре).

