Промяната е факт: 20 отбора в Евролигата от следващия сезон

Евролигата ще се увеличи с още два отбора. Следващият сезон в турнира на богатите ще стартира с 20 тима, а не с 18, както беше през последните години. Това стана факт днес на заседание на Управителния съвет на най-престижната клубна надпревара на Стария континент.

According to @Urbodo, EuroLeague's expansion from 18 to 20 teams, starting from the 2025-26 season, has been confirmed



