ИЗВЕСТИЯ

Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Берое надигна глава срещу Спартак Плевен

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
Старозагорци удържаха спартаклии в НБЛ.

берое надигна глава спартак плевен
Снимка: НБЛ
Берое Стара Загора си стъпи на краката в НБЛ за отрицателно време. Селекцията на Даниел Клечков ликува срещу Спартак Плевен с 96:83 в среща от 16-ия кръг, изиграна в зала "Общинска". "Зелено-белите" държаха нещата под свой контрол още от самия старт и до финалната сирена не се огънаха срещу нито един опитите за щурм на състава, воден от Тодор Тодоров. Двубоят не бе от най-качествените, след като и двата отбора направиха 36 грешки (б.а. - 19 за домакините срещу 18 за гостите).

"Синьо-белите" имаха своите здравословни проблеми, тъй като Джейлън МакКлауд не влезе в игра заради разтежение, а Николай Титков не доигра мача, след като през второто полувреме получи удар в главата. От своя страна повторен дебют за отбора от Стара Загора направи Дариъс Куизънбери, който се завърна в състава.

Старозагорският отбор се изкачи до петото място със седем победи и осем загуби, изпреварвайки именно спартаклии, които се намират на шестата позиция със седем успеха и седем поражения. На 18 януари (неделя) Берое ще има визита на Рилски спортист, докато два дни по-рано Спартак ще домакинства на Черно море Тича.

Солидната игра в защита, съчетана с бързите атаки на Дейлън Уилямс, Александър Матушев и Брет Рийд, дадоха тон на домакините да властват с пълна сила в откриващите минути. Аргументите за гостите липсваха, особено в офанзивен план, което осигури възможността на „зелено-белите“ да си осигурят от 15 точки в края на встъпителния период.

Отборът от Стара Загора заложи на бърза атака и в хода на следващата десетка, а заплахите в нападение идваха отвсякъде. Мартин Сотиров, Джулиън Люис и Кавон Скот бяха светли лъчи за „синьо-белите“, но домакините се оттеглиха в съблекалнята при 52:42.

Спартаклии сътвориха кратък щурм на старта на третата част, оставяйки си вратичка за обрат. „Зелено-белите“ взеха мерки чрез Рийд и Матушев, както и чрез ново пробуждане в защита, за да си извоюват 10-точков актив след 30 минути игрово време.

Старозагорският отбор откри шеметно заключителната четвърт и отвори пътя към нова двуцифрена разлика. Точният мерник на Люис даде последни надежди на тима от Плевен в опит отново да надигне глава, но Дуейн Бенджамин и Уилямс довършиха започнатото за домакините.

Брет Рийд нямаше спиране за Берое със своите 25 точки и 7 борби. Александър Матушев се разписа с 16 точки, Джейлън Бенджамин се отчете с 14, 6 овладени под двата ринга топки и 7 асистенции. Дейлън Уилямс приключи с 11 точки, 9 овладени под двата коша топки и 5 пресечени паса.

Джулиън Люис отвърна за Спартак с 25 точки, включително и с 5 точни стрелби зад дъгата. Мартин Сотиров финишира с 21 и 6 борби.

#НБЛ 2025/2026 #БК Спартак Плевен #БК Берое Стара Загора

