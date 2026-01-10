Черно море не се поколеба срещу Левски

Черно море Тича се върна на правия път в НБЛ. Действащите вицешампиони наложиха волята си над Левски след 109:77 в мач от 16-ия кръг. В зала "Христо Борисов" съставът на Васил Евтимов започна да диктува събитията на паркета още от самото начало и до края не даде заден ход, нанасяйки трето поредно поражение на баскетболистите на Константин Папазов в родния елит.

Към отсъстващите за "сините" се присъедини и Владимир Нанкински, който не бе в групата.

"Моряците" продължават да заемат третото място във временното класиране с 11 победи и 4 загуби, а столичани са десети с 2 успеха и 12 поражения. За Черно море предстои гостуване на Спартак Плевен, което ще на 16 януари (петък). От своя страна Левски ще приеме Балкан три дни по-късно.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от БК Черно Море Тича (@bc_chernomoreticha)





Николай Стоянов, Алонзо Гафни, Ламонт Уест и Джелани Уотсън-Гейл направиха така, че домакините да не се забавят с взимането на водачеството на старта. Въпреки усилията, положени от Момчил Кадиев и Александър Александров, не дадоха нужния ефект на гостите, а „моряците“ продължиха да демонстрират възможностите си в нападение за аванс от 12 точки в края на дебютния период.

Доброто представяне на Димитър Маринчешки и Александър Александров даде възможност на „сините“ да окажат съпротива в началото на втората част. Последва светкавична реакция, дело на Уест и Гейл, за да може тимът от Варна да се изстреля при 61:46 на голямата почивка.

Изгледи за промяна не се виждаха и на старта на второто полувреме. Действащите носители на Купата и Суперкупата нямаха спиране в нападение чрез Георги Боянов, Цветомор Чернокожев и Гафни, за да си осигурят актив от 18 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка домакините затвърдиха доминацията си и интригата се изпари.

Джелани Уотсън-Гейл даде тон за убедителния успех на Черно море със своите 25 точки, 6 асистенции и 7 успешни стрелби зад арката. Алонзо Гафни финишира с 18 и 11 борби, Николай Стоянов отбеляза 15 точки. Ламонт Уест приключи с 11, 6 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции, Цветомир Чернокожев реализира 10.

Златин Георгиев бе над всички за Левски с 14 точки и 5 борби. Александър Александров има 12 точки.