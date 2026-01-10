БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите...
Чете се за: 15:07 мин.
Тир се обърна на магистрала "Марица",...
Чете се за: 00:32 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Черно море не се поколеба срещу Левски

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

"Моряците" си свършиха работата и се върнаха на правия път в НБЛ.

Черно море не се поколеба срещу Левски
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Черно море Тича се върна на правия път в НБЛ. Действащите вицешампиони наложиха волята си над Левски след 109:77 в мач от 16-ия кръг. В зала "Христо Борисов" съставът на Васил Евтимов започна да диктува събитията на паркета още от самото начало и до края не даде заден ход, нанасяйки трето поредно поражение на баскетболистите на Константин Папазов в родния елит.

Към отсъстващите за "сините" се присъедини и Владимир Нанкински, който не бе в групата.

"Моряците" продължават да заемат третото място във временното класиране с 11 победи и 4 загуби, а столичани са десети с 2 успеха и 12 поражения. За Черно море предстои гостуване на Спартак Плевен, което ще на 16 януари (петък). От своя страна Левски ще приеме Балкан три дни по-късно.


Николай Стоянов, Алонзо Гафни, Ламонт Уест и Джелани Уотсън-Гейл направиха така, че домакините да не се забавят с взимането на водачеството на старта. Въпреки усилията, положени от Момчил Кадиев и Александър Александров, не дадоха нужния ефект на гостите, а „моряците“ продължиха да демонстрират възможностите си в нападение за аванс от 12 точки в края на дебютния период.

Доброто представяне на Димитър Маринчешки и Александър Александров даде възможност на „сините“ да окажат съпротива в началото на втората част. Последва светкавична реакция, дело на Уест и Гейл, за да може тимът от Варна да се изстреля при 61:46 на голямата почивка.

Изгледи за промяна не се виждаха и на старта на второто полувреме. Действащите носители на Купата и Суперкупата нямаха спиране в нападение чрез Георги Боянов, Цветомор Чернокожев и Гафни, за да си осигурят актив от 18 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка домакините затвърдиха доминацията си и интригата се изпари.

Джелани Уотсън-Гейл даде тон за убедителния успех на Черно море със своите 25 точки, 6 асистенции и 7 успешни стрелби зад арката. Алонзо Гафни финишира с 18 и 11 борби, Николай Стоянов отбеляза 15 точки. Ламонт Уест приключи с 11, 6 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции, Цветомир Чернокожев реализира 10.

Златин Георгиев бе над всички за Левски с 14 точки и 5 борби. Александър Александров има 12 точки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Левски #БК Черно море Тича

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

81 години от Кървавата Коледа
1
81 години от Кървавата Коледа
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
2
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
3
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
4
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително...
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
5
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина си в чужбина
6
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина...

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
6
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...

Още от: Баскетбол

Рилски спортист постигна труден успех в гостуването си на последния в НБЛ Шумен
Рилски спортист постигна труден успех в гостуването си на последния в НБЛ Шумен
Ботев 2012 охлади ентусиазма на Академик след лекция на Герганов Ботев 2012 охлади ентусиазма на Академик след лекция на Герганов
Чете се за: 02:45 мин.
Александър Везенков беше обявен за най-полезен играч в 21-ия кръг в Евролигата Александър Везенков беше обявен за най-полезен играч в 21-ия кръг в Евролигата
Чете се за: 01:25 мин.
Джейлън Уилямс отбеляза рекордните за сезона 26 точки, а Оклахома Сити победи Мемфис в НБА Джейлън Уилямс отбеляза рекордните за сезона 26 точки, а Оклахома Сити победи Мемфис в НБА
Чете се за: 04:22 мин.
Дюрант задмина Уилт Чембърлейн при реализаторите в НБА Дюрант задмина Уилт Чембърлейн при реализаторите в НБА
Чете се за: 01:17 мин.
Антъни Дейвис може да претърпи операция на лявата ръка, която да го извади от игра до края на сезона в НБА Антъни Дейвис може да претърпи операция на лявата ръка, която да го извади от игра до края на сезона в НБА
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Дига на река Струма край Батановци се скъса
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ) Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
По света
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас 3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
Чете се за: 03:52 мин.
По света
БСП ще проведе конгрес в началото на февруари
Чете се за: 04:52 мин.
Политика
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите интереси на...
Чете се за: 15:07 мин.
По света
Тръмп готов да купи Гренландия, но не изключва и силово анексиране
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ