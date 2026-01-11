Малко игрово време за Везенков и разгром за Олимпиакос в Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос продължават да вилнеят в елита на Гърция, намирайки пътя към 13-ия пореден успех. Българинът и неговите съотборници нямаха спиране срещу Кардица след 120:80 в среща от 14-ия кръг.

Този път Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година се включи от резервна скамейка. Българският национал игра само във втората част, в която натрупа и точковия си актив. Крилото приключи със скромните за неговите възможности 9 точки, 2 борби и 2 асистенции за точно 10 минути, в които остана на паркета. При стрелбата си той бе 3/3 от средно разстояние, 0/2 зад дъгата и 3/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Съставът на Йоргос Барцокас продължава да е с пълен актив от 13 победи и логично остава еднолично на върха във временното класиране в шампионата на южната ни съседка. На 17 януари (събота) Везенков и компания ще приемат Маруси.

Гостите съумяха да диктуват събитията още от дебютните минути и в края на дебютната част се радваха на разлика от 3 точки. Сценарият се повтори и до голяма степен във втория период, но „червено-белите“ не изпуснаха водачеството и се прибраха в съблекалнята при 50:46.

Тимът от Пирея се развилня на старта на третата част и това даде светкавичен ефект, за да си осигури аванс от 27 точки след 30 минути игра. В заключителната четвърт за интрига не можеше да става дума и мачът просто бе доигран.

Алек Питърс изригна за участника в Евролигата с 35 точки, включително и с 6 точни стрелби зад дъгата. Тайлър Дорси приключи с 22, като наниза и 5 точни шута от далечна дистанция. Тайрик Джоунс дебютира с 14 точки за новия си отбор, Донтей Хол записа 13.

