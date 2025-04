Голдън Стейт опази домакинското си предимство срещу Хюстън (ВИДЕО)

Голдън Стейт Уориърс докосва втория кръг в плейофите на НБА. Съставът на Стив Кър надделя над Хюстън Рокетс със 109:106 в четвъртия мач от четвъртфиналите на Западната конференция. В "Чейс Сентър" всичко се реши в края, когато "воините" намериха пътя към обрата, а след това съумяха и да удържат крехкия си аванс, разочаровайки за втори пореден път баскетболистите на Име Удока.

Срещата беляза и завръщането на Дими Бътлър за тима от щата Калифорния, който пропусна третата среща заради контузия.

Това се оказа достатъчно за Уориърс да защитят домакинското си предимство и да поведат с 3:1 победи срещу "ракетите", като само още една ще им продупчи билета в следващата фаза. Серията отново се мести в Хюстън, а петият мач ще бъде изигран в четвъртък (1 май).

Стартът принадлежеше на домакините, които диктуваха събитията основно чрез Дреймънд Грийн и Брандън Поджемски. Гостите разчитаха на Амин Томпсън и Джабари Смит – младши да отговорят на предизвикателството, като мисията се оказа успешна, но в края на първата част „воините“ имаха крехка разлика от 2 точки.

Вторият период предложи по-сериозна интрига и честата смяна на водачеството затвърди тези думи, като на дневен ред излизаха точните стрелби на Дилън Брукс и Куинтън Пост. Впоследствие Алперен Шенгюн се активизира и „ракетите“ стигнаха до едноличното водачество, прибирайки се в съблекалнята при 57:50.

Опитите за взимане на по-сериозно надмощие бяха непосилни и за двата отбора при подновяването на играта, като често размяната на серии влизаха в сила. Това обаче не спря „воините“ да стигнат до само 2 точки преднина след 36 минути игра.

Драмата бе факт и в последната част. Томсън и Шенгюн имаха други планове, които осъществиха, за да могат Рокетс да се върнат на лидерската позиция. Постепенно Бъди Хийлд, Джими Бътлър и Поджемски се постараха Уориърс да се върнат в играта, както и да дръпнат с точка в последните 41 секунди. В последните 6 секунди Шенгюн получи шанс да изведе "ракетите" напред, но пропусна, а Бътлър не сбърка от наказателната линия атака по-късно, за да прати радостта в домакинския лагер.

Джими Бътлър увенча завръщането си за Голдън Стейт с 27 точки, 5 борби и 6 асистенции, като бе 12/12 при стрелбата от линията за изпълнение на наказателни удари. Брандън Поджемски записа 26 точки, 5 овладени под двата ринга топки, 5 завършващи паса и 6 успешни шута зад дъгата. Стеф Къри наниза 17 точки, Бъди Хийлд добави 15, Куинтън Пост има 13.

Алперен Шенгюн регистрира 31 точки, 10 борби и 5 асистенции за Хюстън. Фред ВанВлийт финишира с 25, 6 завършващи подавания и 8 тройки. Амин Томпсън остана със 17 точки и 9 овладени под двата коша топки, Дилън Брукс записа 11 и 6 борби.