Милуоки ликува с НБА Къп (ВИДЕО)

Милуоки Бъкс се превърна във втория носител на НБА Къп. Селекцията на Док Ривърс срази Оклахома Сити Тъндър с 97:81 на финала, изигран в „T-Mobile Арена“, Лас Вегас. Първото полувреме премина при поделено надмощие до известна степен, но през второто „елените“ отново дадоха да се разбере, че се намират в страхотна форма и убиха мечтите на баскетболистите на Марк Дейно да си тръгнат с трофея от щата Невада.

The @Bucks are the 2024 #EmiratesNBACup Champions!



Giannis Antetokounmpo: 26 PTS, 19 REB, 10 AST, 3 BLK

Damian Lillard: 23 PTS, 5 3PM, 4 AST

Brook Lopez: 13 PTS, 9 REB pic.twitter.com/NSONlN1BY0 — NBA (@NBA) December 18, 2024

По този начин Милуоки затвърди страхотните впечатления в турнира, тъй като не допусна нито една грешна стъпка по пътя си към златото, което първо в колекцията на тима, докато Оклахома имаше малко по-колеблив поход, но в крайна сметка остана с празни ръце.

Шей Гилджъс-Алекзандър, Джейлън Уилямс и Айзея Хартенщайн бяха водещите фигури в откриващите минути и причината символичните гости да се радват на трайно водачество. Деймиън Лилард се опита почти собственоръчно да развали тези планове, но срещна отпор от Гилджъс-Алекзандър и „гръмотевиците“ се пребориха за точка аванс в края на встъпителния период.

Оклахома спази традицията до голяма степен и в следващата част. Впоследствие Янис Андетокумбо и Брук Лопес изгряха на сцената, за да вдъхновят символичните домакини към пълния обрат и това да се оттеглят в съблекалнята при 51:50.

UP TO GIANNIS



He's got 12. Bucks trail by 1.



#EmiratesNBACup Championship

MIL-OKC on ABC pic.twitter.com/fJ9fveQ1Aq — NBA (@NBA) December 18, 2024

Андетокумбо и Лилард се превърнаха в кошмар за защитата на Тъндър при откриването на третата част, в която „елените“ започнаха смело да поглеждат към двуцифрената преднина. Гилджъс-Алекзандър се нагърби с отговорността да остави вратичка за обрат на „гръмотевиците“, но Андетокумбо бе обичайният заподозрян и се погрижи тимът от щата Уисконсин да си извоюва 13-точков актив след 36 минути игрово време. В заключителната четвърт Бъкс довършиха започнатото и ликуваха с трофея.

DAME FEELING IT.



23 PTS | 5 THREES



Bucks leading in the 4th with the NBA Cup in their sights!



#EmiratesNBACup Championship on ABC pic.twitter.com/zq1mT24Mmp — NBA (@NBA) December 18, 2024

Както обикновено, Янис Андетокумбо отново бе познатият лидер и поведе Милуоки към златото със своя трибъл-дабъл от 26 точки, 19, борби и 10 асистенции. Деймиън Лилард го последва с 24 точки, включително и с 5 снаряда отвъд дъгата. Брук Лопес ( 9 борби) и Гари Трент – младши се разписаха с по 13 точки.

Шей Гилджъс-Алекзандър се отличи за Оклахйома с 21 точки. Джейлън Уилямс наниза 18, Айзея Хартенщайн регистрира 16 и 12 борби.

